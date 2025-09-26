Trzaskowski już zbędny
Udostępnij2 Skomentuj
Kraj
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Trzaskowski już zbędny

Dodano: 
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Rafał Guz
NA PIERWSZY OGIEŃ || Rafał Trzaskowski został skazany na publiczne pośmiewisko.

Prezydent Warszawy przedłożył radzie miasta swój autorski projekt dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w stolicy. Tymczasem radni Koalicji Obywatelskiej, którzy dominują w Radzie Warszawy, odrzucili w głosowaniu projekt Trzaskowskiego. W jego miejsce wprowadzono jedynie pilotażowy program ograniczenia sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także