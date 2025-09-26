Trzaskowski już zbędny

Prezydent Warszawy przedłożył radzie miasta swój autorski projekt dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w stolicy. Tymczasem radni Koalicji Obywatelskiej, którzy dominują w Radzie Warszawy, odrzucili w głosowaniu projekt Trzaskowskiego. W jego miejsce wprowadzono jedynie pilotażowy program ograniczenia sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach.