Projekt „Pierwsza Dama”

Milcząca pierwsza dama”, „niema Agata”, „nic nie robi”. Takie, bardzo często nacechowane polityczną niechęcią zarzuty formułowane były przez niemal 10 lat pod adresem Agaty Kornhauser-Dudy. Żona byłego prezydenta była krytykowana niemal za wszystko – poczynając od „nietrafionych stylizacji”, poprzez fryzurę, kończąc na rzekomym braku aktywności. „Była niema. Przez 10 lat nie zabrała głosu ani razu. Nikomu nie pomogła, nikogo nie wsparła, nie wyraziła ani jednej politycznej opinii” – grzmiała przy końcu kadencji „Gazeta Wyborcza”. „Widziałam, jak wyglądała codzienna praca pierwszej damy – zaangażowana, ale świadomie bez medialnego rozgłosu. Może dlatego trudno mi czytać takie opinie jak ta – wydrukowana na pierwszej stronie ogólnopolskiej gazety” – komentowała wtedy z oburzeniem Katarzyna Pawlak-Mucha, podsekretarz stanu w KPRP.

Wystarczyło przejrzeć zakładkę „Małżonka Prezydenta” na stronie internetowej Kancelarii, aby dowiedzieć się, jak wiele robiła była pierwsza dama. „Kompleksowe zaangażowanie w temat wcześniaków – od spotkań wsparcia z rodzicami, wizyt na oddziałach i rozmów z tymi, którzy ratują życie tych maluszków, dyskusji z ekspertami z dziedziny neonatologii czy pracownikami banków mleka kobiecego. Systematyczne organizowanie transportów pomocy na Wschód do naszych rodaków mieszkających na niekiedy zagrożonych albo biednych terenach. Tysiące stron książek przeczytanych podczas setek spotkań promujących wśród dzieci zanikające czytelnictwo. Wielka akcja promowania kół gospodyń wiejskich. Akcja »Usłyszeć Dzieci«, gdzie on-line przeprowadzała pogłębione wywiady z psychologami i lekarzami, by pomóc rodzinom wrócić do równowagi po pandemii. Inicjowanie działań, by poprawić jakość życia osób starszych, np. Razem dla Seniorów” – wyliczała Pawlak-Mucha. Jedna kwestia to ślepe na jedno oko media i komentatorzy dostrzegający tylko to, co chcą. Druga – konieczna w obecnych, cyfrowych czasach promocja działań i wizerunku pierwszej damy w mediach. Spójna, profesjonalna, regularna. Już widać, że Marta Nawrocka i jej otoczenie uczą się na PR-owskich błędach poprzedniczki.

Jak królowa Elżbieta

Można uznawać to za przesadne lub małostkowe, ale główną osią zainteresowania wokół pierwszej damy jest jej wizerunek zewnętrzny. Uczesanie, buty, dobór dodatków. „Styl obecnej pierwszej damy w ostatnich miesiącach przeszedł zauważalną metamorfozę. Najlepiej widać to w kolorystyce jej stylizacji oraz w doborze dodatków, niebanalnych i nowatorskich, które nadają jej wizerunkowi świeżości” – oceniał w rozmowie z „Super Expressem” projektant mody Daniel Jacob Dali, który bywa gościem m.in. „Dzień dobry TVN”.