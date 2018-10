Rymanowski: Jestem pod wrażeniem tego, co zaoferowało mi szefostwo Polsatu

Były dziennikarz TVN 24 Bogdan Rymanowski zadebiutuje dziś na antenie telewizji Polsat, gdzie poprowadzi główne wydanie "Wydarzeń". Rymanowski objął również stanowisko szefa wydawców w pionie publicystyki i informacji, którym zarządza Dorota Gawryluk. Choć media już od dłuższego czasu informowały, że Rymanowski z TVN przejdzie do Polsatu, on sam napisał o tym dopiero wczoraj. "Nareszcie! Po dłuższej przerwie wracam do pracy w nowych barwach i o nowej porze. Już jutro zapraszam do Polsat News na „Wydarzenia i Opinie”. Moim pierwszym gościem będzie premier Mateusz Morawiecki. Do zobaczenia o 19.15!" – napisał na Facebooku dziennikarz.

"Dziennikarz, który się nie rozwija, to tak naprawdę się cofa"

O nowym etapie w życiu zawodowym Rymanowski mówił w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Dziennikarz przyznał, że propozycje współpracy dostawał już od Polsatu wiele razy, jednak dopiero teraz podjął decyzję, aby z niej skorzystać. – Od pewnego momentu miałem wrażenie, że stoję w miejscu. Dziennikarz, który się nie rozwija, to tak naprawdę się cofa – przyznał. Jak dodał, kiedy otrzymał po raz kolejny propozycję od Polsatu, po chwili namysłu uznał iż jest to ten moment, w którym warto zmienić otoczenie i spróbować czegoś nowego.

Rymanowski z uznaniem wypowiadał się o swoim nowym miejscu pracy. – Kiedy spotkałem się z Dorotą Gawryluk, która zaproponowała mi prowadzenie „Wydarzeń” oraz „Wydarzeń i opinii”, czyli dwóch bardzo prestiżowych i sztandarowych programów, to stwierdziłem, że nie mogę odmówić – przyznał. Dziennikarz podkreślił, że otrzymał gwarancję niezależności, a od całej stacji rzetelności, wiarygodności oraz zdrowego podejścia do newsów i dziennikarstwa.

"Jestem pod wrażeniem"

– Jestem pod wrażeniem tego, co zaoferowało mi szefostwo Polsatu – mówił Rymanowski. Zapewnił przy tym, że będzie się starał wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafi aby w pełni wykorzystać daną mu szansę. – Choć najważniejsze dla mnie będzie zaufanie widzów i ich aprobata dla tego, co robimy – wskazał.

O swoim odejściu z TVN Bogdan Rymanowski poinformował w maju. Ze stacją był związany 17 lat. "Dziękuję wszystkim Przyjaciołom i Kolegom ze stacji. Dziękuję Kierownictwu telewizji TVN24 za stworzenie warunków do rzetelnej pracy dziennikarskiej. Dziękuję widzom, którzy co niedziela spędzali czas przy "Kawie na ławę" oraz budzili się rano przy "Jeden na jeden". Wasze zaufanie to dla mnie największa nagroda" – pisał trzy miesiące temu na portalu społecznościowym.

