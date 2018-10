Przyjaciel Kiszczaka na liście Kukiz'15

Jak czytamy na łamach tabloidu, Wojciech Musialik był właściwie pod koniec życia komunistycznego generała jego rzecznikiem. Dziennikarz przypomina, że w roku 2014 to właśnie on bronił Czesława Kiszczaka przed spóźnioną sprawiedliwością. – Nie wyobrażam sobie, żeby generał mógł teraz przed sądem zeznawać. On nie mówi, ale szepcze. Nawet wypowiedzenie dwóch zdań sprawia mu problem. To jest już starszy schorowany człowiek. Przeszedł wiele operacji. W Warszawie mógł jeszcze sam wsiąść do karetki. Teraz muszę mu pomagać wstać z łóżka i poruszać się. Moim zdaniem błędem było przewożenie go aż do Gdańska. Nikt z wymiaru sprawiedliwości nie pofatygował się, żeby sprawdzić czy może on odbyć tak długą podróż – mówił w grudniu tegoż roku.

Teraz - pisze "Fakt" - Musialik wystartuje z list Kukiz'15 jako kandydat do rady powiatu tarnogórskiego w województwie śląskim.

Jak tłumaczy ten fakt Paweł Kukiz? – To jest prosta sprawa. Gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze na każdym szczeblu w samorządach, to nie byłoby tego typu problemów, bo ludność lokalna wie, kto jest kim i kto się z kim przyjaźni, a z kim walczy – podkreśla w rozmowie z tabloidem lider Kukiz'15. Polityk wskazuje, że nie jest w stanie zweryfikować 7 tys. ludzi w Polsce. – Nie ma takiej opcji – dodaje.

Dziennik podaje, że po informacji od gazety, Paweł Kukiz chciał wycofać kandydaturę Musialika, jednak po rejestracji list wyborczych nie jest to już możliwe.