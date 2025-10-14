Co z wicemarszałkiem Sejmu z PiS? "Nie zmieniamy kandydatury"

W ubiegłym tygodniu Szymon Hołownia poinformował, że spotkał się z Włodzimierzem Czarzastym, by omówić szczegóły dotyczące zmiany na funkcji marszałka Sejmu. – Umówiliśmy się, że 13 listopada złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – przekazał.

Zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. W ocenie Hołowni ta nominacja zapewni "równowagę w koalicji". – Jeżeli Lewica ma mieć marszałka i wicepremiera, to my nie możemy zostać z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem – tłumaczył. Lider Polski 2050 zapowiedział również, że po rezygnacji z funkcji marszałka będzie kandydował na wicemarszałka.

Witek wraca do gry?

Czy w obliczu zapowiadanych zmian w prezydium Sejmu Prawo i Sprawiedliwość spróbuje ponownie zgłosić swojego kandydata? – Jeżeli kogoś będziemy proponować, to panią marszałek Witek. Nie zmieniamy tego – przekazało Polskiej Agencji Prasowej źródło związane z PiS-em.

Według rozmówcy PAP, wszystko zależy od decyzji Szymona Hołowni. – Pytanie brzmi, czy marszałek Hołownia ustąpi, czy też nie. Złożył deklarację, ale sytuacja jest dynamiczna – stwierdził polityk. – Zakładam, że zrobią tak, jak robili dotychczas, a więc wykluczą naszą kandydaturę. Zobaczymy, co będzie się działo. To jest sytuacja wewnętrzna dotycząca koalicji rządzącej. My nie mamy na to wpływu – podkreślił.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2023 r. Sejm wybrał pięciu wicemarszałków. Zostali nimi: Monika Wielichowska i Dorota Niedziela (Koalicja Obywatelska), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Piotr Zgorzelski (PSL). Kandydatka PiS Elżbieta Witek, marszałek Sejmu w latach 2019-2023, nie uzyskała wymaganego poparcia. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość, posiadające największy klub w obecnej kadencji Sejmu, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.

