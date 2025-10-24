Nie żyje miliarder, współwłaściciel giganta farmaceutycznego

Poinformowano, że Maciej Adamkiewicz zmarł 23 października. Wskazano, że było to "współwłaściciel Adamed Pharma, wieloletni prezes zarządu i członek rady nadzorczej".

"Wspaniały Człowiek o Wielkim Sercu otwarty na potrzeby drugiego człowieka, oddany swojej Rodzinie, a przede wszystkim przepełniony dobrem i życzliwością. Pozostawił po sobie trwałe dziedzictwo – nie tylko w postaci dokonań zawodowych, lecz także w sercach i umysłach tych, którzy mieli zaszczyt z nim współpracować" – pisze spółka Adamed o zmarłym Adamkiewiczu.

"Jego odejście jest ogromną stratą dla całej społeczności Adamed, polskiej medycyny oraz przemysłu farmaceutycznego" – czytamy. Firma przekazała wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Wkrótce podane mają zostać informacje dot. pogrzebu Macieja Adamkiewicza.

Majątek Adamkiewicza

Portal Onet zauważa, że Maciej Adamkiewicz wraz z żoną Małgorzatą Adamkiewicz (lekarką i współzarządzającą firmą) regularnie pojawiali się na listach najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". W 2025 r. zostali sklasyfikowani na 24. pozycji z majątkiem szacowanym na 2,86 mld zł. Adamkiewicz był aktywny w środowiskach naukowych. Należał m.in. do Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno– i Andropauzy.

Na stronie internetowej przedsiębiorstwa podano, że "Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna z blisko 40 letnim doświadczeniem, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów". Firma szczyci się tym, że "wspiera rozwój polskiej gospodarki". "Osiągane zyski inwestujemy w rozwój polskiej innowacji – łącznie od 2001 roku przeznaczyliśmy blisko 2,4 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową" – wskazano. "Płacimy podatki w Polsce (CIT, VAT, PIT) oraz wpływamy na rynek pracy. Tworzymy miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych Współpracowników" – chwali się spółka.

