Godny naśladowania gest kandydata na radnego. Posprzątał plakaty i oddał dla schroniska

Grzegorz Walkiewicz kandydował do rady dzielnicy Praga Północ w Warszawie z listy KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa.

Plakaty wyborcze, które posprzątał tuż po wyborach postanowił oddać do schroniska dla zwierząt. Tam posłużą one, aby zabezpieczyć przed zimnem budy, klatki i kojce, w których w czasie zimy przebywają zwierzęta.

Wystosował również apel do innych kandydatów, aby poszli w jego ślady.

"Wiecie już, że pozdejmowałem swoje banery. Teraz wiecie również co z nimi zrobię:) Zaprosiłem do udziału w akcji liderki i liderów wszystkich komitetów startujących na Pradze" – napisał na Facebooku, publikując jednocześnie link do zbiórki funduszy na schronisko Azyl.

