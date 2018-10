Ambasador USA: Chcę zniesienia wiz. Stawiam to sobie za cel

"Stawiam sobie za cel zniesienie wiz dla Polaków przed końcem mojej kadencji. Chciałabym, żeby stało się to w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy" – zadeklarowała Georgette Mosbacher w rozmowie z portalem onet.pl.

Pani ambasador stwierdziła, że jej zdaniem program wizowy nigdy nie powinien mieć miejsca i należy go znieść. Polityk podkreśliła, że jest to dla niej priorytetowe zadanie.

"Jestem ambitna, nie lubię przegrywać i składam w całość plan działań, by to osiągnąć. Uważam, że Polacy na to zasługują" – mówiła w rozmowie z onetem. Ambasador podkreśliła, że Polacy są "wspaniałymi sojusznikami" USA, a oba narody wyznają podobne wartości.