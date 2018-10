Co z remontem stadionu Skry? "Zaczyna się wycofywanie z obietnic przez Trzaskowskiego"

– Na pewno odbudujemy Skrę – deklarował Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta stolicy w trakcie debaty o sporcie. – Wszystko jest możliwe, tylko jasno mówiłem, co do inwestycji dużych infrastrukturalnych, że to wymaga porozumienia i współpracy – tłumaczy teraz Trzaskowski.