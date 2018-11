"Polskę utożsamiam z tolerancją". Moreno: W Hiszpanii wyśmiewano moje polskie pochodzenie

Polska to kraj rasistowski, nietolerancyjny i ksenofobiczny? "Mam podwójne obywatelstwo. Czuję się Polakiem i Hiszpanem jednocześnie" – zadeklarował Moreno na Twitterze. Jak przyznał, podwójne obywatelstwo bywało dla niego problemem, ale nie w Polsce, tylko w Hiszpanii.

"Miałem przykre doświadczenia jako dziecko w Hiszpanii, wielokrotnie wyśmiewano moje polskie pochodzenie, przykre słowa wypowiadali sami nauczyciele" – opisał dziennikarz. Jednocześnie stwierdził, że podobne przykrości na tle narodowościowym nigdy nie spotkały go w Polsce.

Conrado Moreno nie po raz pierwszy zadeklarował swoje przywiązanie do Polski i tradycyjnych wartości. "Niepokoi mnie ciągła próba dzielenia Narodu. Siła jest w przywiązaniu Polaków do Tradycji, do Historii, do Pamięci. Jedność w pokazywaniu przywiązania do barw Narodowych, do Hymnu jest poruszająca i powinna być postrzegana jako zaleta członka UE" – napisał we wtorek na Twitterze.