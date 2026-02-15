Volvo XC60 T6 AWD Recharge
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Volvo XC60 T6 AWD Recharge

Volvo XC60 T6 AWD Recharge
Volvo XC60 T6 AWD Recharge Źródło: DoRzeczy / JAP
Długowieczne XC60 to oficjalnie najpopularniejszy model Volvo wszech czasów (nie tylko na rynku polskim, lecz także globalnym).

Kompaktowy SUV XC60 zadebiutował w roku 2008 i szybko stał się bestsellerem. W roku 2018 zdobył tytuł World Car of the Year, a w połowie roku ubiegłego sprzedaż tego modelu przekroczyła 2,7 mln egzemplarzy.

