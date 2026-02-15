Cesarski bałagan

SIOSTRY GOTUJĄ MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK
Kuchnia austriacka to nie tylko idealnie wysmażony i bardzo cienki sznycel wiedeński podawany z ćwiartką cytryny. Kaiserschmarrn to klasyk kuchni austriackiej – omlet, który zawsze wychodzi, jeden z najlepszych austriackich przysmaków na słodko. To wyjątkowo puszysty naleśnik biszkoptowy, którym zajadał się cesarz Franciszek Józef I – stąd taka, a nie inna nazwa.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
