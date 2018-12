PŚ w Niżnym Tagile: Żyła na podium, Stoch czwarty

Żyła w pierwszej serii trafił na złe warunki, przez co jego skok był słaby. Polak skoczył zaledwie 126 metrów i zajął dopiero 10. miejsce. W drugiej serii Żyła oddał jednak kapitalny skok na 133 metry i to pozwoliło mu na awansować o siedem miejsc. Z kolei Kamil Stoch w obu skokach poleciał 129,5 metrach i to pozwoliło mu na zajęcie czwarte miejsca.

Konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayshi, który poleciał na odległość 132,5 i 133,5 metra. Kobayshi uzyskał w ten sposób przewagę 13,9 punktów nad drugim Johannem Andre Forfangiem. Ten z kolei wyprzedził Piotra Żyłę o zaledwie 0,3 pkt. To mogło zaboleć Polaka, bo w sobotę, Norweg pokonał Żyłę o 0,2 pkt.

Dawid Kubacki był jedenasty. Po pierwszej serii skoków odpadli Stefan Hula i Maciej Kot.