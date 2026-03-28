Niepokojące zaginięcie pary nastolatków z Tczewa. Apel policji

Daniela Domachowska i Kacper Maciejewski zaginęli 26 marca. Weszli ze swoich domów w czwartek po południu i do tej pory nie dali żadnego znaku życia. Policjanci przypuszczają, że mogą przebywać w swoim towarzystwie.

Bliscy zaginionych sprawę zgłosili policjantom. Komenda Powiatowa Policji w Tczewie apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatków. Wydano pilny komunikat w tej sprawie.

Policja publikuje zdjęcia i rysopis

"Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie prowadzą poszukiwania opiekuńcze za 17-letnią mieszkanką Tczewa – Danielą Domachowską. Nastolatka ostatni raz była widziana w dniu 26 marca 2026 r. około godziny 14 i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Może przebywać w towarzystwie 16-letniego Kacpra Maciejewskiego" – podano w komunikacie.

Rysopis: • wzrost: ok. 160 cm • budowa ciała: szczupła • włosy: długie, ciemne. Ubiór w dniu zaginięcia: • szara bluza • ciemne, szerokie jeansy • ciemny plecak.

"Osoby, które widziały zaginioną lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Tczewie pod numerem 47 74 28 222 lub pod numerem alarmowym 112. Każda informacja ma znaczenie. Prosimy o udostępnianie komunikatu" – apeluje tczewska policja.

– Kacper Maciejewski w czwartek, 26 marca, wyszedł ze szkoły ok. godz. 14.30 i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Może przebywać w towarzystwie 17-letniej Danieli Domachowskiej. Nastolatka ostatni raz była widziana w dniu 26 marca ok. godz. 14 i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania – przekazała "Faktowi" mł. asp. Katarzyna Ożóg, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie.