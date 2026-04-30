Badania sejsmiczne na Bałtyku. Ambitne plany Orlenu

W ramach prac wykonane zostanie około 3000 km linii sejsmicznych, a celem rozpoznania jest budowa geologiczna do głębokości 100 metrów. Badania potrwają kilka miesięcy, a pozyskane dane umożliwią przygotowanie dalszych kampanii badawczych oraz posłużą do analiz projektowych na kolejnych etapach inwestycji.

"Badania dna morskiego to jeden z etapów w początkowej fazie realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej. Również i tym razem do wykonania usług udało się zaangażować polskie firmy, co pokazuje rosnącą gotowość lokalnego łańcucha dostaw do realizacji projektów II fazy offshore wind. Ogłoszona niedawno definicja tzw. local content wskazuje na duży poziom zaangażowania administracji publicznej w realne działania ku zwiększaniu udziału krajowego komponentu w strategicznych inwestycjach kraju. To nie tylko impuls dla polskiej gospodarki, ale także istotny element budowania bezpieczeństwa energetycznego, szczególnie w obecnym kontekście geopolitycznym" – powiedział prezes Janusz Bil, cytowany w komunikacie.

Morska farma Orlenu

Badania realizowane będą z wykorzystaniem specjalistycznego statku pomiarowego oraz metody wysokorozdzielczej sejsmiki wielokanałowej 2D, umożliwiających wstępne rozpoznanie budowy geologicznej badanego obszaru. Uzyskane wyniki posłużą do dalszego projektowania morskiej farmy wiatrowej oraz zaplanowania kampanii wstępnych badań geotechnicznych, której rozpoczęcie przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Baltic West to trzecia morska farma wiatrowa rozwijana przez Grupę Orlew ramach II fazy offshore wind. Projekt zlokalizowany na Ławicy Odrzanej o planowanej mocy około 4 GW zapewni produkcję energii dla ponad 5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Spółka kontynuuje badania środowiskowe dla tego obszaru, a w najbliższych miesiącach planuje realizację kolejnych badań lokalizacyjnych, w tym m.in. analiz wietrzności. Zgodnie z harmonogramem, pierwsza energia z farmy Baltic West popłynie w latach 2034+.

Orlen Neptun odpowiada za rozwój projektów II fazy morskiej energetyki wiatrowej w Grupie Orlen.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

