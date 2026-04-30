Rzecznik PiS przyłapany przez TVN. Opublikowali nagranie

W środę na profilu programu "Szkło Kontaktowe" TVN24 na platformie X opublikowano nagranie z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości w roli głównej.

Przechodził przez pasy i rozmawiał przez telefon. Program TVN publikuje nagranie z Bochenkiem

"Zobaczcie co nagrał Jacek Tacik. Powinien być mandat dla Rafał Bochanek za korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych?" – zapytano użytkowników serwisu, załączając do wpisu wspomniane nagranie.

Rzecznik PiS przeprasza i pyta: Wam wolno więcej, bo rządzi Tusk?

Wpis doczekał się odpowiedzi ze strony samego zainteresowanego. "Rzeczywiście nie powinienem rozmawiać w tym momencie przez telefon, ale taka jest codzienność rzecznika. Przepraszam. Ja od mandatów nie będę się uchylał, niech policja oceni" – napisał w odpowiedzi Rafał Bochenek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości postanowił jednak odbić piłeczkę i zwrócić uwagę na zachowanie pracownika stacji.

"Wasz operator biegł przez przejście dla pieszych z kamerą na ramieniu filmując mnie i tego już nie pokazaliście, co jest ewidentnym złamaniem przepisów ruchu drogowego, bo filmując mnie miał ograniczoną widoczność. Pokażecie ten fragment? Przeprosicie? Zapłacicie mandat?" – zapytał. Dalej rzecznik PiS zadał jeszcze kolejną serię pytań, które nawiązywały z kolei do załączonego przez niego nagrania.

"I jeszcze jedno pytanko: a czy ten mandat pokryliście @SzkKontaktowe? Kto tworzył większe zagrożenie dla ruchu drogowego? Wasz samochód przejechał na ścieżce dla rowerów, pod prąd, na podwójnej ciągłej.? Zapłacone? Przeprosiliście, czy Wam wolno więcej, bo rządzi Tusk?" – podsumował polityk.

"Nielojalna menda". Gorąco w koalicji przed kluczowym głosowaniemCzytaj też:

"PSL dogadane z PiS". Część polityków oburzona po wydarzeniach w SejmieCzytaj też:

"Po trupach do celu". Bogucki: Żurek to przegra