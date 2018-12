Pomaska: Program PO z 2016 jest nieaktualny

Pomaska była gościem Radia Plus. Podczas audycji stwierdziła, że każdy program polityczny powinien być na bieżąco aktualizowany. Dlatego też program "Polska 2.0" zaprezentowany przez Platformę w 2016 roku jest już nieaktualny. Jej zdaniem przez 3 lata PiS tak wiele zmienił, że jej partia musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, których nikt nie mógł przewidzieć jeszcze kilka lat temu.

– Kiedy PiS przejmowało władzę nikt się nie spodziewał ile rzeczy wydarzy się w ciągu trzech lat. Nikt się nie spodziewał jak zostanie zniszczony system edukacji, że będą w pień wycinane w Polsce lasy, że nastąpi demontaż armii w Polsce czy próba takiego demontażu. Trudno mówić o jakimkolwiek aktualnym programie z 2016 roku, skoro to co wyprawia PiS tak diametralnie zmieniło Polskę – mówiła Pomaska w Radiu Plus.

Polityk dodała, że działacze jej partii regularnie spotykają się z obywatelami, z którymi starają się omawiać podstawowe zagadnienia i potrzeby zmian w kraju.