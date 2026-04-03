"Decyzja niezrozumiała". Europoseł PiS broni Szczuckiego

Decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poseł partii Krzysztof Szczucki został w środę zawieszony w prawach członka PiS. Jego sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego ugrupowania. Informację tę przekazał Rafał Bochenek.

Szczucki zawieszony w prawach członka PiS. Dworczyk broni posła

Michał Dworczyk, europoseł PiS, komentując sprawę zawieszenia Krzysztofa Szczuckiego, powiedział w Radiowej Trójce, że „nie ma uzasadnienia tej decyzji, dla mnie to jest decyzja niezrozumiała”.

– Krzysztofa Szczuckiego znam od lat (…) jest wykładowcą akademickim, jednym z najlepszych i najbardziej wyważonych polityków – powiedział.

Kontakty Szczuckiego z Żurkiem?

Media informowały, że powodem zawieszenia była m.in. „próba kuluarowego układania się” z Waldemarem Żurkiem.

– Nie mam takiej wiedzy i nie bardzo w to wierzę – powiedział Michał Dworczyk.

Sam Krzysztof Szczucki w rozmowie z PAP powiedział, że „kolegom opowiadającym o moich rzekomych kontaktach z ministrem Żurkiem radzę, żeby lepiej wzięli się za porządki świąteczne, będzie to bardziej konstruktywne i wiarygodne”.

Zapowiedział, że stanowisko w sprawie zawieszenia zajmie po świętach wielkanocnych.

Czym Szczucki mógł podpaść kierownictwu PiS?

W ostatnich dniach Krzysztof Szczucki mówił m.in., że „należałoby poważnie rozważyć” przyjęcie ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto Krzysztof Szczucki był jednym z dwóch posłów PiS, którzy w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie weta prezydenta Karola Nawrockiego do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, wstrzymali się od głosu.

