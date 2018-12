"Brak mi już słów". Rozenek zbulwersowana słowami Rzecznika Praw Dziecka

W piątek rozpoczyna się pięcioletnia kadencja Mikołaja Pawlaka jako Rzecznika Praw Dziecka. Na powołanie go na to stanowisko zgodził się w środę Senat. Nowy RPD złożył dziś przed Sejmem uroczyste ślubowanie. Pawlak znalazł się pod ostrzałem opozycji po wypowiedzi na temat in vitro. RPD powiedział w Senacie, że "od strony prawno-moralnej jest to metoda niegodziwa, bo w znaczącej liczbie poczęć powoduje, że poczęte istoty ludzkie, poczęte dzieci nie są wystarczająco chronione".

Słowa Rzecznika Praw Dziecka oburzyły nie tylko posłów opozycji ale również gwiazdę TVN Małgorzatę Rozenek-Majdan. Prezenterka zabrała w tej sprawie głos na jednym z portali społecznościowych.

"Gdy słyszę i czytam takie opinie, zastanawiam się, czy są one wynikiem ogromnej niewiedzy, czy jeszcze większej głupoty. Brak mi już słów..." – napisała Rozenek-Majdan na Facebooku.