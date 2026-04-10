Biały krzyż

Jako 20-latek wystąpił na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie w tandemie wokalnym z Karolem Warginem (w dzieciństwie odtwórcą roli młodego Karola Świerczewskiego w jego filmowej laurce autorstwa Wandy Jakubowskiej pt. „Żołnierz zwycięstwa”). Duet nagrodzono, z za podszeptem Franciszka Walickiego, ojca polskiego big-beatu, Klenczon zaczął niebawem muzyczną przygodę od funkcji gitarzysty Niebiesko-Czarnych.