Szach komunie!

To jeden z naszych czołowych zawodników królewskiej gry. Wielokrotny uczestnik Olimpiad Szachowych. Rozegrał tam 68 partii – uzyskując 40,5 pkt – i zdobywając, razem z naszą drużynę narodową, cztery medale, w tym złoto – rok 1930 – w Hamburgu. Za niepospolite osiągnięcia Międzynarodowa Federacja Szachowa przyznała mu tytuł mistrza międzynarodowego. Zapewne trofeów byłoby więcej, gdyby nie prześladowania, którym poddano go latach bierutowszczyzny.