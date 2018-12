Nagłe zmiany w ONR. Odchodzą liderzy

W wyniku różnicy zdań co do tego, w którą stronę ONR ma się dalej rozwijać, część liderów ugrupowania zrezygnowała ze swoich dotychczasowych funkcji. Do dymisji podał się m.in. szef ONR Tomasz Dorosz.

"Mając na uwadze różnice zdań w wizji rozwoju ONR, zrzekłem się funkcji oraz członkostwa w organizacji. Nowym KG będzie A. Kaczmarkiewicz" – napisał Dorosz na Twitterze. Działacz zastrzegł jednak, że cały czas pozostaje sympatykiem ugrupowania. Nowym kierownikiem organizacji został Adrian Kaczmarkiewicz. Swoją rezygnację oprócz Dorosza ogłosili również inni liderzy ugrupowania. Do dymisji podali się Robert Bąkiewicz, Tomasz Kalinowski oraz Michał Jelonek. "Tym samym obecny Zarząd Główny zakończył działalność" – czytamy w oświadczeniu ONR. "Przede mną dzisiaj nowe wyzwania w pracy na rzecz Boga, Polski i Narodu.Walka dopiero się zaczyna" – zapewnił Bąkiewicz.