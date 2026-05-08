Zmarł Ryszard Zembaczyński, były prezydent Opola, ojciec posła KO

Informację o śmierci Ryszarda Zembaczyńskiego zamieścił na swoim profilu na Facebooku Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.

"Zmarł Ryszard Zembaczyński – wieloletni Prezydent Opola, Wojewoda Opolski i samorządowiec, który przez lata współtworzył nasze miasto oraz region. Był jednym z symboli opolskiego samorządu i człowiekiem mocno zaangażowanym w sprawy mieszkańców oraz życie publiczne naszego miasta. Miał w sobie spokój i kulturę rozmowy, które zawsze budziły szacunek. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Ryszarda Zembaczyńskiego składam najszczersze wyrazy współczucia" – czytamy.

Ryszard Zembaczyński zmarł 7 maja 2026 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 77 lat.

Kim był Ryszard Zembaczyński?

Ryszard Zembaczyński urodził się 28 czerwca 1948 r. w Cieplicach Śląskich-Zdroju. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Uczestniczył w szkoleniach w Stanach Zjednoczonych i we Francji. W 1985 r. objął funkcję wicewojewody opolskiego z ramienia Stronnictwa Demokratycznego, w którym działał od 1970 r. W latach 1990-1998 pełnił stanowisko wojewody opolskiego. Był najdłużej urzędującym wojewodą w latach 90.

W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność zasiadał w sejmiku opolskim I kadencji. W 2001 r. dołączył do Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu regionu opolskiego tej partii. W 2002 r. po raz pierwszy został prezydentem Opola, wygrywając w pierwszej turze z wynikiem ok. 66 proc. W 2006 r. uzyskał reelekcję (również w pierwszej turze, w której zdobył ponad 51 proc. głosów). W 2010 r. wygrał wybory samorządowe w drugiej turze. W 2014 r. nie ubiegał się o reelekcję. Został w tym samym roku wybrany z listy PO do sejmiku opolskiego V kadencji.

W 2013 r. Ryszard Zembaczyński poinformował, że zmaga się z chorobą Parkinsona. Pozostawił żonę i dwoje dzieci. Jego syn Witold Zembaczyński jest posłem Koalicji Obywatelskiej.