"Wielki problem samorządów od lat". Konferencja programowa PiS w Chełmie

– Dzisiaj w Chełmie jedenasta konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0", tym razem na temat samorządu. Będziemy mówili o tym, jak bardzo potrzebują wsparcia polskie samorządy, potrzebują polityki sprawiedliwej. Dla każdego samorządu w Polsce będzie odpowiednie wsparcie, tak jak to było w czasie 8 lat naszych rządów. Nie możemy budować samorządu tylko dla bogatych i dla tych, którzy i tak sobie dobrze radzą. Zapraszam wszystkich do śledzenia naszej konferencji w sieci – zapowiadał przed wydarzeniem Piotr Gliński, który kieruje pracami programowymi w PiS.

"Więcej pieniędzy dla samorządów to więcej inwestycji, lepsze drogi, szkoły i usługi bliżej mieszkańców. Państwo powinno być partnerem samorządów, a nie hamulcowym rozwoju. Czas na partnerskie państwo. Dość przerzucania kosztów na samorządy bez zapewnienia odpowiednich środków. Miasta i gminy nie mogą być pozostawiane same z problemami mieszkańców. Czas na uczciwe zasady" – to niektóre z postulatów partii.

Przemówienia Kaczyńskiego i Czarnka

Głos zabrał prezes PiS. – Spotykamy się, by dyskutować o tym, co było, chodzi o okres, w którym samorząd mógł się dobrze rozwijać; o tym, co być może będzie i innych sprawach związanych z przyszłością, które są pewną ideą. Samorząd polski jest częścią państwa. (...) To zobowiązanie – wskazał.

– Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której państwo nie wykonywało w gruncie rzeczy swoich obowiązków. To znaczy przekazywało uprawnienia, przekazywało zadania, ale nie przekazywało środków na realizację tych zadań. To był ten wielki problem samorządów przez wiele lat – zauważył Jarosław Kaczyński. – Wiele lat, a w jakiejś mierze jest to problem po dziś dzień. Weźmy choćby sprawę związaną ze szpitalami powiatowymi. Ten problem istnieje i musi być rozwiązany – podkreślił.

Państwo polskie jest w sytuacji niełatwej. Jesteśmy w sferze, która zawsze była trudna. Dziś te niebezpieczeństwa się odradzają i chciałbym, aby państwo zdawali sobie z tego sprawę. Tylko naród, państwo skonsolidowane może nie tylko uzyskać sukces, ale utrzymać się jako suwerenne państwo

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek powiedział z kolei: – Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości państwo polskie dostrzegło, że to tu bije serce Polski – tu w samorządach, w gminach, w miastach, powiatach, we władzy, która jest najbliżej mieszkańców. I to tu trzeba skierować strumień inwestycyjny.