Volvo EX30 Cross Country
  Jacek Przybylski

Volvo EX30 Cross Country
W zeszłą środę oficjalną premierę w Polsce miały elektryczne SUV-y premium średniej wielkości: Volvo EX60 oraz EX60 Cross Country. My przetestowaliśmy z kolei specjalną „terenową” odmianę najmniejszego elektrycznego crossovera tej marki, który szybko zdobył nad Wisłą sporą popularność.

Wersję Cross Country od klasycznego EX30 wyróżniają przede wszystkim zwiększony o 19 mm prześwit, 19-calowe koła i opony przeznaczone do jazdy w trudniejszym terenie, osłony podwozia oraz czarne, matowe wstawki z przodu, z tyłu i plastiki na nadkolach. Napęd na wszystkie łapy zapewniają dwa silniki elektryczne. Twin Motor Performance sprawia również, że sprint do setki zajmuje temu modelowi zaledwie 3,7 s.

Usportowiona „miniterenówka” (bez trybu off-road czy systemu kontroli zjazdu) dobrze sprawdza się zarówno w mieście, jak i podczas weekendowych wypadów drogami gruntowymi. Moc maksymalna wynosi 428 KM, a maksymalny moment obrotowy 543 Nm. Maksymalna prędkość: 180 km/h. Zawieszenie jest mniej sztywne niż w klasycznym EX30 i świetnie radzi sobie ze wszelkimi nierównościami. Dynamiczne auto dobrze się prowadzi i nie przechyla się zbytnio na zakrętach. Lepszy mógłby być jednak układ kierowniczy.

