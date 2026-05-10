Beyerdynamic Aventho 200

Klasyczne, zamknięte słuchawki wokółuszne o składanej konstrukcji ważą 293 g. Na pochwałę zasługują solidne wykonanie oraz elegancki, stonowany design. Można ich używać przewodowo (złącze jack 3,5 mm) lub bezprzewodowo (obsługują łączność Bluetooth 5.4, a ich zasięg wynosi do 15 m). Trudno też mieć zastrzeżenia do ergonomii – tych słuchawek można komfortowo używać nawet podczas dłuższych, kilkugodzinnych sesji.