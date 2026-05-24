To bezsprzecznie najlepszy dotąd model tego producenta. Został stworzony dla osób, które przechodzą z wideokonferencji na wideokonferencję, potrzebują wysokiej jakości podczas służbowych połączeń, chcą móc się skupić w hałaśliwym open spasie, a jednocześnie nie mają zamiaru kupować innych słuchawek, aby po zakończeniu pracy posłuchać dobrej muzyki.

Jabra Evolve3 85 mają minimalistyczne wzornictwo. Są też ergonomicznie zaprojektowane. Oddychające poduszki piankowe nauszników pozwalają na komfortową pracę przez wiele godzin. Słuchawki bronią też słuchu użytkownika przed nagłymi skokami głośności. Są również bardzo lekkie (220 g), smukłe i składane na płasko. Po włożeniu do dołączonego etui zajmują zatem bardzo mało miejsca (co docenią np. osoby często podróżujące samolotami).