Nie tylko zamykają oddziały szpitalne. Śląsk: Koniecznie zawieszenie działania

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 2025 roku w całej Polsce zlikwidowano 356 oddziałów szpitalnych. W roku 2024 były to 394 oddziały, a roku 2023 – 471 oddziałów. "Ale zamykane oddziały to nie wszystko, bo szpitale również zawieszają na jakiś czas ich pracę. Czasami wynika to z prowadzonych w szpitalach remontów, ale częściej z braku rąk do pracy – wynika z danych urzędów wojewódzkich" – wskazuje Wirtualna Polska.

Wygaszanie oddziałów. Brakuje rąk do pracy

Problem dotyczy np. województwa śląskiego. Tam wnioski do wojewody o zawieszenie działalności oddziałów szpitalnych dotyczą siedmiu placówek. Szpital Joannitas w Pszczynie ogłosił, że z końcem kwietnia oddział ginekologiczno-położniczy oraz oddział neonatologiczny wstrzymują pracę z powodu braku lekarzy. "W dniu złożenia wniosku, 31 marca, istniało zagrożenie zawieszenia działalności oddziału od 1 maja z powodu braku na rynku pracy lekarzy specjalistów: ginekologów-położników. Pomimo złożonego wniosku, oddział w maju działa w sposób nieprzerwany" – przekazała WP Barbara Zejma-Oracz, dyrektor ds. organizacyjno-prawnych szpitala w Pszczynie.

Kolejny wniosek, dotyczący wstrzymania pracy oddziału od 1 czerwca, także został już złożony. Nie ma pewności, czy lekarze, którzy pracują tam obecnie, będą dostępni również za miesiąc.

Z kolei porodówka w Myszkowie jest zawieszona od grudnia ub. roku. "Kobiety przestały tu rodzić ze względu na remont sąsiedniego oddziału kardiologii. Wskazany wojewodzie termin zawieszenia pracy oddziału kończy się 30 czerwca" – czytamy. – Do końca czerwca na pewno nie ma porodówki, bo jest zawieszona na potrzeby remontu kardiologii. Co będzie później? Oddział jest w strukturze ZOZ i powinien wrócić, ale jeszcze nie wiem, co się wydarzy w lipcu czy sierpniu – mówi zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala w Myszkowie Andrzej Sosnowski.

Czytaj też:

Kiedy pacjentom będzie lepiej? Zaskakująca odpowiedź minister