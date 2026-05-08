Kiedy pacjentom będzie lepiej? Zaskakująca odpowiedź minister

– Kiedy wreszcie pacjentom w Polsce będzie lepiej? – zapytała prowadząca Agata Adamek.

Minister Sobierańska- Grenda: Już jest lepiej

– No ja myślę, że już jest lepiej – odparła minister zdrowia Jolanta Sobierańska- Grenda. – I to, co robimy ze zdrowiem i wprowadzamy dużo nowych terapii, wprowadzamy wiele nowych ścieżek terapeutycznych, porządkujemy system. Myślę, że naprawdę, że naprawdę odczuwalne dla pacjentów jest to już w tej chwili i jest wiele rzeczy przed nami, czyli te inwestycje, które niebawem będziemy oddawali w niektórych szpitalach z KPO, czyli 18 miliardów, które jednak w systemie zafunkcjonują, już otwieramy – mówiła polityk. Podała przykład Szczecina, gdzie inwestycje już poczyniono.

Zapaść w systemie ochrony zdrowia

W ostatnich miesiącach ze szpitali napływają jednak nieco inne wiadomości. Chodzi o liczne problemy finansowe czy zamykanie oddziałów. Według relacji medialnych wiele szpitali musiało wstrzymać przyjmowanie pacjentów bądź przełożyć zaplanowane wcześniej zabiegi i operacje. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla pacjentów onkologicznych, którzy muszą otrzymać leczenie. Naczelna Izba Lekarska alarmowała niedawno, że pacjenci z nowotworami są odsyłani do innych szpitali. Ministerstwo Zdrowia i NFZ twierdzą, że takie sytuacje nie miały miejsca.

Sytuacja służby zdrowia stała się jednym z wiodących i niepokojących tematów w kraju. Mimo gigantycznych nakładów ze strony podatników, dziura w ustawie budżetowej na ochronę zdrowia na ten rok sięga 23 miliardów złotych. Politycy Konfederacji twierdza, że istota problemu leży w zarządzaniu, a nie w kwotach, ponieważ przy obecnym systemie dowolna ilość pieniędzy może zostać zmarnowana.

W ubiegłym tygodniu większość sejmowa (KO, Lewica, PSL, PL2050 i Centrum) odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska chce odwołania ze stanowiska wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Samorząd lekarski skieruje pismo do premiera.

