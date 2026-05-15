Slam poetycki z Kapelą odwołany. Radomska biblioteka przeprasza

W bibliotece miejskiej w Radomiu miał odbyć się slam poetycki (publiczny konkurs, w którym poeci-performerzy prezentują na żywo swoje autorskie teksty) z udziałem Jana Kapeli. Kapela to niezwykle kontrowersyjny lewicowy aktywista i performer, który brał udział m.in. w pato walkach MMA, a także wielokrotnie obrażał wartości konserwatywne.

"Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza na slam poetycki 'Wolne słowa'. Zainspirowani postacią lokalnej legendy slamu- Andrzeja Leśniewskiego, w duchu haseł tegorocznej edycji Radomskiej Wiosny Literackiej- bunt, wolność, emancypacja- po raz pierwszy organizujemy bitwę literacką. Zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy chcą stanąć w poetyckie szranki do Kamienicy Glogierów przy ul. Sienkiewicza 12 w Radomiu. Imprezę poprowadzi najbardziej zbuntowany poeta średniego pokolenia Jaś Kapela" – ogłosiła placówka.

Odwołano wydarzenie z Kapelą. "Nie ma naszej zgody na tego typu komentarze"

Zaproszenie dla tak kontrowersyjnej postaci wywołało oburzenie czytelników korzystających z biblioteki. Na placówkę posypały się gromy oburzenia.

Okazuje się, że w wyniku presji, wydarzenie zostało odwołane. Jednocześnie wskazano, że decyzja o odwołaniu imprezy jest podyktowana troską o bezpieczeństwo Jana Kapeli. Radomska Biblioteka Miejska wydała nowy komunikat. "Informujemy, że po zapoznaniu się z licznymi opiniami dotyczącymi umieszczenia w programie Radomskiej Wiosny Literackiej slamu poetyckiego z udziałem Jana Kapeli podjęliśmy decyzję o odwołaniu tego wydarzenia. Nasze działania od początku były zgodne z ideami otwartości, dialogu i wolności słowa, o których będziemy dyskutować podczas zbliżającego się festiwalu. Jednocześnie nie chcemy promować treści wulgarnych ani naruszających dobre obyczaje" – przekazano.

"Decyzja o odwołaniu wydarzenia jest również podyktowana niektórymi wpisami w mediach społecznościowych zawierającymi groźby pobicia oraz nawoływanie do agresji wobec zaproszonego gościa. Nie ma naszej zgody na tego typu komentarze i zachowania. Bezpieczeństwo uczestników, artystów oraz osób zaangażowanych w organizację pozostaje dla nas priorytetem" – wskazuje biblioteka.

"Jednocześnie przepraszamy wszystkie osoby, które poczuły się urażone zaistniałą sytuacją lub sposobem komunikacji wokół wydarzenia. Dziękujemy również wszystkim, którzy wyrażali chęć udziału w spotkaniu oraz wspierali ideę otwartej debaty i działalności kulturalnej. Zapraszamy na pozostałe wydarzenia organizowane w ramach festiwalu literackiego, który w tym roku kładzie szczególny nacisk na wolność słowa" – zakończono.

