Broniarz: Pole do negocjacji jest zawsze, ale...

W poniedziałek minister edukacji spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych, dzisiaj rozmowy zostaną wznowione. Czego dotyczą negocjacje? Przede wszystkim podwyżek dla nauczycieli, w sprawie których resort edukacji i nauczyciele mają inne wyobrażenie.

Minister Zalewska proponuje podwyżki o 5 proc., czyli od 121 zł. do 166 zł. brutto, związki zawodowe mówią o 15-proc. podwyżce (postulat „Solidarności”), albo wprost o konkretniej kwocie 1000 złotych (postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych).

Bagatelizowanie problemu

Jak tłumaczył w poranku radia TOK FM szef ZNP, dzisiaj odbędzie się kolejne spotkanie z minister Zalewską, od którego zależy czy dojdzie do protestu. – Pole do negocjacji jest zawsze, ale pytanie czy osoba po drugiej stronie stołu (…), minister Zalewska jest gotowa do rozmowy. Pani minister nie zdaje sobie sprawy z sytuacji i zagrożenia w które wpędza uczniów, rodziców i nauczycieli – dodał Sławomir Broniarz.

Jak podkreślił szef ZNP, dotychczas problem wynagrodzeń nauczycieli oraz innych pracowników placówek edukacyjnych był bagatelizowany, a często perspektywy finansowe powodują, że młodzi ludzie nie chcą pracować w szkołach.

Pytany o przebieg ewentualnego strajku, Broniarz stwierdził, że w grę wchodzi tylko taka forma protestu, w ramach której pedagodzy nie przyjdą do szkoły. – Strajk polega będzie na tym, że szkoła będzie zamknięta. Uczniowie i rodzice będą o tym poinformowani wcześnie – tłumaczył Broniarz.

Jak dodał szef ZNP, jego środowisko liczy na to, że w proteście weźmie udział około 700 tys. nauczycieli.

