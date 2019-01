Minister zdrowia w drodze do Gdańska

Wiceszef MSWiA był dziś gościem Konrada Piaseckiego na antenie TVN 24. Paweł Szefernaker poinformował, że po wczorajszej tragedii na finale WOŚP do Gdańska udał się minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest lekarzem. Jak podkreślił, będzie do dyspozycji nie tylko w kwestiach medycznych, ale także wszelkich innych, w których rząd może pomóc.

– Rząd dokłada wszelkich starań, żeby pomóc w tej całej tragedii także rodzinie, a po drugie, to oczywiście taka inicjatywa, że jeżeli jest jakakolwiek pomoc, to dobrze byłoby, żeby minister odpowiedzialny za te kwestie był na miejscu – dodał wiceszef MSWiA.

Gość Konrada Piaseckiego podkreślił, że należy zrobić wszystko, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji. – To nie jest, broń Boże, żaden zarzut wobec kogokolwiek, ale musimy zrobić wszystko jako państwo, żeby więcej do takiej sytuacji nie dopuścić. Jeżeli dziś mówimy o firmach ochroniarskich, które ochraniają, być może na przestrzeni lat także w tej procedurze, którą taki organizator musi dopełnić i firmy ochroniarskie, weszło zbyt wiele takich zachowań, które są naturalne, które nie zapalają czerwonej lampki w odpowiednim momencie. Trzeba to sprawdzić. Jeżeli tak jest, to trzeba dostosować prawo, żeby takich sytuacji więcej nie było – stwierdził Szefernaker.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został dźgnięty nożem podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do ataku doszło podczas tzw. światełka do nieba, czyli kulminacyjnej części finału. Mężczyzna, który jak się później okazało miał plakietkę z napisem "media", wdarł się na scenę i dźgnął nożem prezydenta Gdańska. Po wszystkim sprawca wziął mikrofon i mówił, że siedział w więzieniu 5 lat za rządów Platformy Obywatelskiej.

Paweł Adamowicz przeszedł 5-godzinną operację. Jego stan jest bardzo ciężki. Prezydentowi Gdańska przetoczono 41 jednostek krwi. Z informacji podanych przez lekarzy wynika, że decydujące będą najbliższe godziny.