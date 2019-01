"Nie będę podnosiła temperatury, ale...". Gronkiewicz-Waltz o "nastrojach ksenofobicznych"

Prowadzący program Jarosław Kuźniar zauważył, że odpowiedzialny za wyjaśnienie tej zbrodni będzie człowiek Zbigniewa Ziobro, który wycofał akt oskarżenia przeciwko Jackowi Międlarowi.

– Spalenie kukły Żyda, 11 aktów zgonu dla prezydentów miast czy powieszenie kukieł europosłów to przestępstwa, które powinny być karane. Osoba skazana - nawet w zawieszeniu - gdy zrobi coś drugi raz, będzie już recydywistą – mówiła Gronkiewicz-Waltz.

Była prezydent Warszawy dodała, że takim ludziom jak Międlar pozwala się działać, a Obywatelom RP czy członkom KODu nie pozwala się na takie wolności.

– To jest psucie, to jest zło. Nastawienie do swoich rodaków, do obcych, to jest rzecz o charakterze bardzo przeciwnym do miłości bliźniego – stwierdziła polityk, dodając, że w ostatnim czasie "nastroje ksenofobiczne i nacjonalistyczne zostały podkręcone do wysokiej temperatury "

Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że zabójstwo Adamowicza "jest naprawdę bardzo podobne" do zamordowania Narutowicza, a następnie zaapelowała, żeby "nie podkręcać atmosfery".

– Jesteśmy na rozstaju. Albo wybierzemy dobro, albo podkręcanie atmosfery. Powstrzymajmy się – zaapelowała na koniec programu.

