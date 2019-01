TSUE odwołał rozprawę w sprawie pytań Sądu Najwyższego

Polski rząd poinformował unijne organy, że znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym usuwa główne ogniska sporu i przywraca do pracy sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. Jednocześnie polski rząd ocenił, że odpowiedź na pytania wystosowane przez SN jest w świetle tych rozwiązań zbędna.

RMF FM informuje, że TSUE zwrócił się w tej sprawie do Sądu Najwyższego. SN ma sprecyzować do 28 stycznia czy odpowiedź na skierowane wcześniej pytania jest nadal potrzebna. Ponadto wskazano, że jeżeli SN odpowie, że tak jest w istocie, to TSUE prosi o przekazanie dowodów, które by tłumaczyły tę konieczność.