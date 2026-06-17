Sejm przyjmie uchwałę ustanawiającą Rok św. Andrzeja Boboli

Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu ma rozpatrzyć projekt uchwały ustanawiającej rok 2027 Rokiem św. Andrzeja Boboli. Inicjatywa związana jest z przypadającą w 2027 r. 370. rocznicą męczeńskiej śmierci jezuity, jednego z patronów Polski.

W projekcie przypomniano biografię świętego, który urodził się w 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka, kształcił się w kolegium jezuitów w Braniewie, a następnie wstąpił do zakonu jezuitów w Wilnie. Był kaznodzieją, misjonarzem ludowym, wykładowcą i organizatorem życia religijnego w wielu miejscach dawnej Rzeczypospolitej.

Autorzy projektu (jego inicjatorem jest poseł PiS Piotr Babinetz) zwracają uwagę na jego działalność podczas epidemii dżumy w Wilnie. Jak zapisano, "z narażeniem własnego życia opiekował się chorymi, udzielał im spowiedzi oraz dokonywał pochówku”.

W dokumencie podkreśla się też zdolności kaznodziejskie Andrzeja Boboli i jego aktywność misyjną na Polesiu. Według projektu, "jego energia, żarliwa praca duszpasterska sprawiły, że już u współczesnych zyskał przydomek ‘duszochwata’ oraz ‘Apostoła Polesia’”.

Znaczna część uzasadnienia poświęcona jest okolicznościom śmierci świętego. Projekt wskazuje, że Bobola "zginął śmiercią męczeńską 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim”, a "poddany okrutnym, wyrafinowanym torturom przez służących Moskwie Kozaków, nie wyrzekł się wiary katolickiej, modląc się za swoich oprawców”.

Patron Polski

Autorzy projektu akcentują także znaczenie kultu świętego w polskiej tradycji religijnej i narodowej. Przypominają, że w 1920 r. jego relikwie były noszone w procesjach ulicami Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej. W projekcie zapisano, że "modlono się za jego stawiennictwem o zwycięstwo nad Rosją – i spektakularne zwycięstwo nastąpiło”.

Dokument przypomina ponadto drogę Andrzeja Boboli do chwały ołtarzy. Beatyfikował go w 1853 r. papież Pius IX, a kanonizacji dokonał 17 kwietnia 1938 r. papież Pius XI. Wskazano także na encyklikę "Invicti athletae Christi" (Niezwyciężony Atleta Chrystusowy) papieża Piusa XII, poświęconą w całości polskiemu męczennikowi. Przywołano fragment dokumentu: "Niechże więc wszyscy jako we wzór wpatrują się w męstwo Świętego Męczennika Andrzeja Boboli. Niech nieugiętą jego wiarę i sami zachowują i na wszelki sposób bronią”.

Projekt przypomina ponadto, że w 2002 r. papież Jan Paweł II zaliczył św. Andrzeja Bobolę do grona patronów Polski, a uroczystego ogłoszenia dokonał prymas Polski kard. Józef Glemp.

W zakończeniu projektu zapisano, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 370. rocznicę męczeńskiej śmierci wielkiego polskiego patrioty i obrońcy wiary katolickiej ustanawia rok 2027 Rokiem świętego Andrzeja Boboli”.