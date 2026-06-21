Za droga "area"

Podczas wizyty w jednej z ekskluzywnych restauracji Bombę spotkała nieprzyjemna sytuacja. Celebrytka uznała, że koniecznie musi nagłośnić ten „skandal” na swoim InstaStories. Problemem okazał się kelner. – Obsługuje nas taki pan, który w ogóle nie jest za bardzo dla mnie miły, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Miejsce jest rzeczywiście wyjątkowo ekskluzywne [...]. No i przyszliśmy tu, ja dziś dostałam wspaniałą wiadomość, więc miałam ochotę celebrować, zamówić jakąś drogą butelkę szampana – rozpoczęła.