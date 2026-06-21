"Genderowe credo" bez podstaw naukowych

PAWEŁ CHMIELEWSKI: Genderyzm jest promowany jako coś jednoznacznie dobrego – również dla dzieci. Jednak jeden z „ojców założycieli” genderyzmu, Alfred Kinsey, bywa oskarżany o eksperymenty na dzieciach. Jak to możliwe?
DR ANDRZEJ MARGASIŃSKI: Ta postać, uważana za jednego z ojców współczesnej seksuologii, to tak naprawdę jeden z największych naukowych hochsztaplerów. Kinsey w latach 1948 i 1953 opublikował dwa słynne raporty poświęcone zachowaniom seksualnym Amerykanów. Przekonywał, że zachowania homoseksualne są powszechne. Jak później wykazano, badania te były metodologicznie niepoprawne. Kinsey badał więźniów, ochotników z klubów gejowskich, alfonsów czy prostytutki. Dane rozciągał na całe społeczeństwo. Taką metodologię uznaje się za obciążoną błędem doboru próby. Dodatkowo Kinsey naginał kodowanie odpowiedzi.
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