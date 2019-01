Co o. Wiśniewski powiedziałby Kaczyńskiemu? "Wstydziłbyś się"

Duchowny podkreślał również, że język nienawiści musi zostać wyeliminowany również z Kościoła. - Musimy reagować, trzeba reagować na tego rodzaju zachowania. Nie można milczeć. Nie mogą milczeć ludzie. Ktoś ostatnio pytał mnie co robić. Wydaje mi się, że należałoby wreszcie spisywać i publikować: w takim to, a takim, kościele padły takie, a takie, słowa. Wypowiedział taki, a taki, ksiądz. Społeczeństwo ma uczyć, także księży – uznał.

Jeśli chodzi o wzajemne oskarżanie się wśród polityków, zdaniem o. Ludwika Wiśniewskiego "nie ma takiej wagi, która by zważyła kto, ile winien, kto za co odpowiada"

– Ja bym apelował do polityków. Postawmy kropkę. Nie ma takiej wagi, która by zważyła kto, ile winien, kto za co odpowiada. Jeżeli będziemy próbowali się najpierw rozliczyć, to oczywiście nigdy się nie rozliczymy, tylko to piekło jeszcze wzrośnie. Ja bym apelował do polityków postawmy kropkę – stwierdził.

Ojciec Ludwik Wiśniewski zabrał głos podczas uroczystości pogrzebowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, które odbyły się w Bazylice Mariackiej. – Jestem przekonany, że Paweł chce, abym wypowiedział następujące słowa: trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innych (...) Nie można być obojętnym na panoszącą się truciznę nienawiści na ulicach, w mediach, w Internecie, w szkołach, parlamencie, a także w Kościele – mówił dominikanin.