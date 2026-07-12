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  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Pasmo Nawrockiego

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Daniel Nawrocki
Daniel Nawrocki Źródło: YouTube / PASMO
Dwudziestotrzyletni syn prezydenta próbuje swoich sił w tworzeniu internetowego medium. Niedawno wystartował jego autorski kanał Pasmo. Kim jest Daniel Nawrocki?

Nie uważam, że to ma być coś przełomowego, nie będziemy konkurencją dla Kanału Zero. Założeniem Pasma jest to, że osoby współtworzące będą miały swoje – właśnie – pasma. Pasmo Daniela Nawrockiego, pasmo Samuela Pereiry. Nikt oprócz autora nie ma mieć wpływu na to, co dana osoba robi. Wyciągniemy trochę ludzi z telewizji i pokażemy ich w Internecie – zapowiadał Nawrocki w „Szalonym Podcaście”.

1 lipca wystartował kanał syna prezydenta Polski. – Po roku przygotowań, rozmów, tworzenia projektu w końcu mogę to powiedzieć. Witajcie na kanale Pasmo! Zacznijmy od pań. Format beauty. Klaudia Gruba i Anna Popek. Samuel Pereira będzie komentował i analizował bieżące spory polityczne, tematy polityczne. To jest taka nuta dyskusji z samym sobą. Moim zdaniem to będzie bardzo ciekawe. Mamy na pokładzie też Artura Cejrowskiego, który będzie rozkładał na czynniki pierwsze teorie spiskowe i zastanawiał się, dlaczego tak wiele osób w nie wierzy – opowiada dziennikarz w wideo inaugurującym projekt.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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