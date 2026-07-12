Nici oporu

DO ZOBACZENIA Arpilleras to obrazy tworzone z nici, wełny i skrawków materiałów, które powstawały w Chile po zamachu stanu w 1973 r.
Ich autorkami były kobiety – matki, żony, siostry i córki osób zaginionych, więzionych, torturowanych lub zmuszonych do emigracji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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