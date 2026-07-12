Harcerze Olsztyn

KOMUCHOŻERCA Przeglądając różne meldunki podziemia antykomunistycznego z okresu po 1944 r., natrafić można na bardzo ciekawe i ważne informacje, które na ogół uciekają uwadze badaczy.
Zresztą jest tego tyle, że trzeba poświęcić dosłownie lata, aby to wszystko przeczesać i poddać analizom.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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