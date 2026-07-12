Kraj

Harcerze Olsztyn

Dodano: 
Radiowozy Milicji Obywatelskiej
Radiowozy Milicji Obywatelskiej Źródło: Wikimedia Commons
KOMUCHOŻERCA Przeglądając różne meldunki podziemia antykomunistycznego z okresu po 1944 r., natrafić można na bardzo ciekawe i ważne informacje, które na ogół uciekają uwadze badaczy.

Zresztą jest tego tyle, że trzeba poświęcić dosłownie lata, aby to wszystko przeczesać i poddać analizom.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także