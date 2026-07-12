Tragedia pod Mątwami
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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Tragedia pod Mątwami

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Książka, zdjęcie ilustracyjne
Książka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Rokosz Jerzego Lubomirskiego był jedną z najdziwniejszych kampanii wojennych na ziemiach Rzeczypospolitej.

Początkowo rebelia stała pod znakiem pogoni wojsk królewskich za buntownikami. Nie potrafiono jednak zmusić byłego hetmana do decydującej bitwy i ten wymykał się lojalistom.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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