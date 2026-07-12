Tragedia pod Mątwami

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Rokosz Jerzego Lubomirskiego był jedną z najdziwniejszych kampanii wojennych na ziemiach Rzeczypospolitej.
Początkowo rebelia stała pod znakiem pogoni wojsk królewskich za buntownikami. Nie potrafiono jednak zmusić byłego hetmana do decydującej bitwy i ten wymykał się lojalistom.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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