Losy Klubu Krów i Byków

wywodzących się – jak pisała potem o nich bezpieka – ze środowisk „reakcyjnych” – inteligenckich, mieszczańskich, byłych członków AK, powstańców warszawskich, zwolenników PSL Mikołajczyka, którzy chcieli odreagować wojenną przeszłość i wreszcie się bawić. W „byczych melinach” – prywatnych mieszkaniach Byka Prezesa i Byka Wiceprezesa – organizowali „bycze ochlaje”, brydże, swawolne tańce.