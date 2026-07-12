Losy Klubu Krów i Byków

Z INNEJ PERSPEKTYWY W roku 1945 grupa studentów i absolwentów SGH, Szkoły Głównej Handlowej, funkcjonującej w latach 1949–1991 jako SGPiS, założyła towarzyską grupę, nazwaną Klubem Krów i Byków,
wywodzących się – jak pisała potem o nich bezpieka – ze środowisk „reakcyjnych” – inteligenckich, mieszczańskich, byłych członków AK, powstańców warszawskich, zwolenników PSL Mikołajczyka, którzy chcieli odreagować wojenną przeszłość i wreszcie się bawić. W „byczych melinach” – prywatnych mieszkaniach Byka Prezesa i Byka Wiceprezesa – organizowali „bycze ochlaje”, brydże, swawolne tańce.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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