Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przyjęło w środę (15 lipca) uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania – przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Chodzi przede wszystkim o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji, natomiast Morawiecki podkreślił, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Ultimatum na zakończenie działalności stowarzyszeń upływa 23 lipca.

Arłukowicz: Obserwujemy upadek imperium Kaczyńskiego

Napięcia w PiS komentował w czwartek (16 lipca) europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. – To jest historyczny moment w polskiej polityce, która opisuje ostatnie 20-30 lat – mówił w TVN24.

– Obserwujemy upadek, kruszenie się, upadek – jak domku z kart – misternie budowanego imperium Kaczyńskiego, imperium finansowo-politycznego. (...) On to misternie budował, opierając się jedną nogą na starej komunie, a drugą na takim micie pseudo-patriotycznym – argumentował.

"Afera grillowa"

– Dziś w jednym z najważniejszych programów publicystycznych w polskich mediach rozmawiamy o aferze grillowej. Tu Kaczyński zajmuje się tym, kto pójdzie na grilla do Morawieckiego – stwierdził Arłukowicz, nawiązując do organizowanego 31 lipca "festiwalu pomysłów na Polskę Stowarzyszenia Rozwój Plus".

– Trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby Polska miała prawdziwy obóz patriotyczny, a nie pseudo-patriotycznych gości, którzy przy pomocy mechanizmów finansowo-politycznych i manipulacji politycznej, którą PiS stosuje, i złodziejstwa, doszli do pełnej władzy w Polsce i zamurowali Polskę do stanu takiego, z jakim mamy dzisiaj do czynienia – ocenił eurodeputowany KO.

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