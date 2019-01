Tragiczny wypadek. Trzy kobiety nie żyją

Do wypadku doszło w niedzielę chwilę przed 18. Na drodze zderzył się samochód ciężarowy i osobówka marki Seat. 5 zastępów straży pożarnej brało udział w akcji ratunkowej. Strażacy musieli użyczyć sprzętu hydraulicznego, aby możliwy był dostęp do osób uwięzionych we wraku samochodu osobowego.

Z informacji przekazanych przez starszego sierżanta Piotra Przygodzkiego wynika, że wypadek spowodowała kobieta kierująca Seatem. W chwili zderzenia w samochodzie osobowym znajdowały się cztery kobiety. Trzy z nich zginęły na miejscu, czwartą przewieziono do szpitala.