"Bardzo dobra decyzja". Dziennikarze ruszają z nowym projektem

Dziennikarze Michał Karnowski, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki, po odejściu z wPolsce24, postanowili uruchomić własny kanału w serwisie YouTube. W tym celu zarejestrowali spółkę Trzej Muszkieterowie. Jej udziałowcem jest też Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nazwa kanału pochodzi od pierwszych liter nazwisk twórców – Tulicki, Adamczyk, Karnowski. Kanał TAK! rozpoczął działalność w niedzielę 2 listopada. Obecnie subskrybuje go 90,5 tysięcy osób.

Ruszył dom mediowy Karnowskiego, Tulickiego i Adamczyka

Na początku roku twórcy Kanału TAK! poinformowali o kolejnej inicjatywie. – Pracujemy jeszcze nad szczegółami i wiele powiedzieć nie mogę, ale zdradzę, że w drugim kwartale 2026 wystartujemy z własnym domem mediowym. Trwają intensywne prace. Na rynku reklamy powstała interesująca luka, którą planujemy zagospodarować – powiedział Tulicki portalowi Wirtualne Media.

Jak dowiedziały się teraz Wirtualne Media, spółka Trzej Muszkieterowie rozszerzyła już swoją działalność o dom mediowy. Firma nie ujawnia, z jakimi klientami współpracuje ani kto zasilił jej zespół. Jak przekazał Marcin Tulicki, przedsięwzięcie działa na rynku od około trzech miesięcy i – jak zapewnia – rozwija się zgodnie z oczekiwaniami.

– Działa w rzeczywistości już na rynku z powodzeniem od trzech miesięcy. To była bardzo dobra decyzja. Znaleźliśmy niszę na rynku związaną z projektami internetowymi. Dom mediowy zajmuje się lokowaniem reklam naszych klientów. Mamy ich wielu. Przepraszam, ale to, jacy to klienci, jest objęte tajemnicą handlową – powiedział Marcin Tulicki.

Na tym jednak plany spółki się nie kończą. Jesienią Trzej Muszkieterowie zamierzają zaprezentować kolejne przedsięwzięcia. Wśród nich znajdzie się społeczno-polityczny film dokumentalny, którego premierę twórcy chcą zorganizować w kinach.

Równolegle Michał Karnowski, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki pracują nad książką poświęconą kulisom funkcjonowania telewizji. Jak zapowiadają, publikacja ma odsłonić nieznane dotąd historie z ich zawodowych doświadczeń. – Każdy z naszej trójki ma do opowiedzenia naprawdę dużo. Mamy nadzieję, że uda się zdążyć z premierą także jesienią. Chcemy wydać książkę sami – niewykluczone, że będzie to początek kolejnej naszej działalności w ramach spółki – powiedział były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

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