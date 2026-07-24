Program byłej gwiazdy TVP. Wyniki są zaskakujące

Pod koniec sierpnia 2024 roku, po wielu miesiącach medialnych spekulacji na temat jej przyszłości w mediach, Magdalena Ogórek dołączyła do ekipy telewizji wPolsce24. Wcześniej pracowała w TVP. Na antenie TVP Info pojawiała się w takich formatach, jak: "W tyle wizji" i "W tyle wizji ekstra", "O co chodzi", "Minęła 20" czy "Plan dnia". Prezenterka współprowadziła też "Studio Polska" i "W kontrze". W ostatnich miesiącach pracy w mediach publicznych można ją było również zobaczyć w "Arenie poglądów" w TVP1, a także jako współprowadzącą główne wydanie "Wiadomości".

Tyle widzów ogląda Magdalenę Ogórek w wPolsce24

Jak podaje portal Press.pl, na podstawie danych Nielsen Media, program publicystyczny "Studio Magdaleny Ogórek", emitowany na antenie naziemnej stacji wPolsce24, ogląda w 2026 roku średnio 202 tys. widzów. Największą widownię zgromadziło styczniowe wydanie, które śledziło ponad ćwierć miliona osób.

"Studio Magdaleny Ogórek" można oglądać w niedziele o godz. 21.00. Każdy odcinek trwa około 105 minut, nie licząc bloków reklamowych.

Z danych uwzględniających oglądalność poza domem wynika, że program zapewnia stacji średnio 1,79 proc. udziału w grupie wszystkich widzów (4+) oraz 1,05 proc. w grupie komercyjnej 16–59.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wydanie wyemitowane 4 stycznia, które zgromadziło średnio 266 tys. widzów. Dane obejmują okres do 19 lipca.

Program Magdaleny Ogórek lepszy od średniej stacji

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2026 roku kanał wPolsce24 osiągał średnio 1,63 proc. udziału w grupie 4+ oraz 0,88 proc. w grupie 16–59. Dane te nie uwzględniają jednak oglądalności poza domem.

Prezenterka skomentowała wynik swojego programu w mediach społecznościowych. "Dziękuję Państwu! Cieszę się" – napisała na Instagramie.

Oprócz niedzielnego programu "Studio Magdaleny Ogórek", dziennikarka prowadzi we wPolsce24 również publicystyczny format "Polityka na deser".

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