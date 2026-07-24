Program byłej gwiazdy TVP. Wyniki są zaskakujące
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj

Program byłej gwiazdy TVP. Wyniki są zaskakujące

Dodano: 
Dziennikarka Magdalena Ogórek
Dziennikarka Magdalena Ogórek Źródło: PAP / Radek Pietruszka
"Studio Magdaleny Ogórek" we wPolsce24 przyciąga ponad 200 tys. widzów. To więcej niż średni wynik stacji.

Pod koniec sierpnia 2024 roku, po wielu miesiącach medialnych spekulacji na temat jej przyszłości w mediach, Magdalena Ogórek dołączyła do ekipy telewizji wPolsce24. Wcześniej pracowała w TVP. Na antenie TVP Info pojawiała się w takich formatach, jak: "W tyle wizji" i "W tyle wizji ekstra", "O co chodzi", "Minęła 20" czy "Plan dnia". Prezenterka współprowadziła też "Studio Polska" i "W kontrze". W ostatnich miesiącach pracy w mediach publicznych można ją było również zobaczyć w "Arenie poglądów" w TVP1, a także jako współprowadzącą główne wydanie "Wiadomości".

Tyle widzów ogląda Magdalenę Ogórek w wPolsce24

Jak podaje portal Press.pl, na podstawie danych Nielsen Media, program publicystyczny "Studio Magdaleny Ogórek", emitowany na antenie naziemnej stacji wPolsce24, ogląda w 2026 roku średnio 202 tys. widzów. Największą widownię zgromadziło styczniowe wydanie, które śledziło ponad ćwierć miliona osób.

"Studio Magdaleny Ogórek" można oglądać w niedziele o godz. 21.00. Każdy odcinek trwa około 105 minut, nie licząc bloków reklamowych.

Z danych uwzględniających oglądalność poza domem wynika, że program zapewnia stacji średnio 1,79 proc. udziału w grupie wszystkich widzów (4+) oraz 1,05 proc. w grupie komercyjnej 16–59.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wydanie wyemitowane 4 stycznia, które zgromadziło średnio 266 tys. widzów. Dane obejmują okres do 19 lipca.

Program Magdaleny Ogórek lepszy od średniej stacji

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2026 roku kanał wPolsce24 osiągał średnio 1,63 proc. udziału w grupie 4+ oraz 0,88 proc. w grupie 16–59. Dane te nie uwzględniają jednak oglądalności poza domem.

Prezenterka skomentowała wynik swojego programu w mediach społecznościowych. "Dziękuję Państwu! Cieszę się" – napisała na Instagramie.

Oprócz niedzielnego programu "Studio Magdaleny Ogórek", dziennikarka prowadzi we wPolsce24 również publicystyczny format "Polityka na deser".

Czytaj też:
"J***ć to". Reklama z wulgaryzmami wywołała burzę Czytaj też:
"Trafią do więzienia". Szef TV Republika ostrzega urzędników

Opracowała: Małgorzata Puzyr
Źródło: Press.pl
Czytaj także