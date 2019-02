Fala komentarzy po ataku na Ogórek. Prawa i lewa strona jednym głosem

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, gdy Ogórek opuszczała siedzibę TVP. Demonstranci zaczęli skandować "wstyd i hańba" i blokować dziennikarce dostęp do samochodu.

"Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła. Szarpanina i przemoc. Tak wyglądał mój wyjazd z TVP. A oni się cieszą i wklejają film" – napisała Ogórek na Twitterze.

Na nagraniu zamieszczonym w sieci widać, jak do szyb auta Ogórek przykładane są zapisane kartki papieru, a niektóre przyklejane. Część protestujących próbuje uniemożliwić dziennikarce odjechanie samochodem, tarasując ulicę. Osoby te są odciągane na bok przez policję. Wobec dziennikarki, której ostatecznie dzięki pomocy policji udało się odjechać, padają obraźliwe okrzyki.

Zdarzenie skomentowało na Twitterze wielu dziennikarzy i polityków. Wszyscy, niezależnie od przekonań, jednoznacznie potępiają atak na Magdalenę Ogórek.

"Głupota i zbydlęcenie", "takich rzeczy nie można robić", "To, co spotkało dziś Panią Magdalenę Ogórek nie znajduje żadnego usprawiedliwienia" – to tylko niektóre z komentarzy.