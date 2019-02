Konwencja Biedronia. "To my jesteśmy Wiosną"

Koniec z kopalniami węgla, związki partnerskie, możliwość dokonania aborcji do 12 miesiąca ciąży, renegocjacja konkordatu – to tylko niektóre postulaty podniesione przez Roberta Biedronia podczas dzisiejszej konwencji. – Dziękuję, że uwierzyliście, że zmiana jest możliwa – mówił polityk do tłumu zebranego na warszawskim Torwarze.