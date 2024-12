Żołnierze z Korei Płn. "mięsem armatnim" Putina? Zełenski o planie Kremla

W czerwcu prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podpisali w Pjongjangu porozumienie, które zobowiązuje każdą ze stron do natychmiastowej pomocy wojskowej w przypadku zbrojnej agresji przeciwko jednej z nich.

Koreańczycy z Północy "mięsem armatnim" dla Rosji

Ukraiński przywódca nie ma wątpliwości co do losu wojskowych z Korei Północnej. Zdaniem Zełenskiego Putin "bezdyskusyjnie" wykorzysta ich "jako mięso armatnie", by zmniejszyć straty Rosjan.

Prezydent Ukrainy przyznał jednocześnie, że Kreml, próbując przyciągnąć dziesiątki tysięcy dodatkowych żołnierzy, w tym momencie "dobrze" traktuje przyjęte oddziały.

Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że obecność sił Kim Dzong Una w Rosji długofalowo będzie miała "ogromny" wpływ na bezpieczeństwo w Azji. Jego zdaniem udział Koreańczyków z Północy w walkach, pozwoli wojskom Pjongjangu zdobyć doświadczenie i wiedzę, dotyczącą prowadzenia wojny w obecnych czasach. Żołnierze Kim Dzong Una zapoznają się bowiem ze stosowaniem dronów i najnowszych technologii, a wiedzą mogą podzielić się z dowództwem w swoim kraju.

Zełenski przyznaje: Naszej armii brakuje siły

Agencja Kyodo przekazała, że Zełenski "szczerze przyznał", że Ukrainie ciężko będzie odzyskać przy użyciu sił zbrojnych część okupowanych przez Rosję terytoriów. Chodzi również o Krym, który został zaanektowany w 2014 roku.

– Naszej armii brakuje siły, by to zrobić. To prawda – przyznał ukraiński prezydent. Jak dodał, Kijów musi znaleźć rozwiązania dyplomatyczne.

Jednocześnie Zełenski zauważył, że Ukraina takie kroki może rozważyć jedynie w sytuacji, gdy będzie mieć pewność, że jest wystarczająco silna. Zaznaczył, że chodzi o zapobieżenie nowej inwazji na Ukrainę w wykonaniu Rosji.

Czytaj też:

Ukraina chce otrzymać zaproszenie do NATO. Wyciekł list szefa MSZCzytaj też:

Ukraińcy uderzyli pociskami ATACMS na cel w Rosji. Jest głos z Moskwy